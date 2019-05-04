Пожарные спасли Алешкинский лес в Москве

СЕГОДНЯ 21:46 2019-05-04T21:53:42+03:00

В течение нескольких часов горела сухая трава в окрестностях 71 километра МКАД [видео]

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На северо-западе Москвы произошел сильный пожар в Алешкинском лесу. В ГУ МЧС сообщили, что в течение нескольких часов горела сухая трава в окрестностях 71 километра МКАД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706779" frameborder="0"></iframe> В Москве пожарные борются с огнём в Алёшкином лесу.

- Возгорание сухой травы произошло на площади около 500 квадратных метров, возгорание обнаружили инспекторы Мосприроды. Возможная причина - поджог, - отметили в пресс-службе Мосприроды.

В общей сложности было отмечено пять очагов возгорания на площади около 500 квадратных метров. На данный момент пожарным удалось полностью потушить пламя.

Информации по погибшим или пострадавшим не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU