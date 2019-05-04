В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страны

СЕГОДНЯ 21:59 2019-05-04T22:21:55+03:00

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Службы безопасности Алжира арестовали младшего брата экс-главы страны Саида Бутефлику. Мужчина занимал на протяжении длительного времени пост советника главы государства.

Также был арестован бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг. В этот же день был задержан экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Известно, что все трое в настоящее время дают показания следственным органам. Мужчины, предположительно, 5 мая, предстанут перед военным трибуналом города Блида, сообщает информационный портал TSA.

Напомним, некоторое время назад, заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах, неоднократно обвинял Медьена в участии в заговоре против армии.

К слову, аресты были произведены на фоне подготовки к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля временным президентом Алжира был утвержден глава верхней палаты парламента. Абделькадер Бенсалех возглавит страну на срок не более 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU