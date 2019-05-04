2019-05-04T22:21:55+03:00
В мире

В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страны

Также был арестован бывший координатор служб безопасности страны Атман Тартаг
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страныВ Алжире арестовали младшего брата экс-главы страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Службы безопасности Алжира арестовали младшего брата экс-главы страны Саида Бутефлику. Мужчина занимал на протяжении длительного времени пост советника главы государства.

Также был арестован бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг. В этот же день был задержан экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Известно, что все трое в настоящее время дают показания следственным органам. Мужчины, предположительно, 5 мая, предстанут перед военным трибуналом города Блида, сообщает информационный портал TSA.

Напомним, некоторое время назад, заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах, неоднократно обвинял Медьена в участии в заговоре против армии.

К слову, аресты были произведены на фоне подготовки к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля временным президентом Алжира был утвержден глава верхней палаты парламента. Абделькадер Бенсалех возглавит страну на срок не более 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МВД Франции сообщили, что акция протеста "желтых жилетов" стала самой малочисленной из всех
Военный вертолет с семью пассажирами разбился в Венесуэле
Пожарные спасли Алешкинский лес в Москве
Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву
В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"
В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского
Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ
Дата инаугурации Зеленского станет известна на заседании Рады 14 мая
Трамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДР
Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянка
В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
В Совфеде РФ прокомментировали запуски ракет КНДР
Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой
Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года
«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина
Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году
Мотопарад завершился в центре Москвы
Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом
Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы
Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1
Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским
Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха