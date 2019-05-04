2019-05-04T22:40:11+03:00
В мире

Военный вертолет с семью пассажирами разбился в Венесуэле

На данный момент причина инцидента не сообщается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Военный вертолет с семью пассажирами разбился в ВенесуэлеВоенный вертолет с семью пассажирами разбился в ВенесуэлеФото: REUTERS
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В венесуэльском штате Миранда потерпел крушение военный вертолет с семью пассажирами.

Известно, что авиасудно принадлежало Вооруженным силам страны. Все жертвы трагедии были офицерами. Сведения о причинах авиакатастрофы пока не сообщаются. Официального подтверждения информации о гибели всех пассажиров вертолета пока не поступало, сообщает газета El Nacional.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку. ЧП обошлось без жертв. Воздушное судно шло на посадку, но съехало со взлетно-посадочной полосы и упало в реку. Мэр города Ленни Керри сообщил, что все пассажиры остались живы, а самолет не был затоплен. На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных.

А в мае прошлого года в крушении военного самолета в штате Джорджия погибли пять человек. Военнослужащие на его борту направлялись в Аризону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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