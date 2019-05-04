Ляшко назвал «три ключевых вопроса» к будущему президенту Украины Зеленскому

4 Май 23:26 2019-05-04T23:28:22+03:00

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Депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко считает, что на сегодняшний день есть более важные для Украины вопросы, чем дата инаугурации нового президента страны, и перечислил «три ключевых вопроса», которые он хотел бы задать Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook народный избранник сообщил, что он не пошел на встречу, где обсуждалась тема инаугурации, добавив, что если «Владимир захочет встретиться и посоветоваться— он знает мой телефон».

«Главная тема нашей будущей личной беседы — это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Остальные вопросы меня не интересуют», - написал Ляшко.

Напомним, как писал сайт kp.ru,в субботу Зеленский встретился со спикером ВР Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, на которой предложил провести инаугурацию в воскресенье 19 мая. Однако депутаты хотят, чтобы новый президент официально вступил в должность не раньше 28 мая, чтобы у него не было возможности распустить Раду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU