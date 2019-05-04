Небензя спел «Песни Победы» в нью-йоркской штаб-квартире ООН

4 Май 23:54 2019-05-04T23:54:31+03:00

В ООН прошел показ фильма о гастролях хора Турецкого с песнями военных лет [видео]

Изменить размер текста: A A

В нью-йоркской штаб-квартире ООН 4 мая состоялся показ документального фильма о проекте «Песни Победы» о гастролях хора Турецкого с песнями военных лет и встреча с представителями ветеранских организаций. В мероприятии принял участие постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

После просмотра фильма артисты устроили импровизированное представление, и солистки арт-группы «Сопрано» пригласили российского дипломата присоединиться к ним. Василий Небензя вместе с ними спел песню «На побывку едет молодой моряк» и даже станцевал.

Выступая с речью, постпред России назвал проект «Песни Победы» «культурной дипломатией без границ», передает РИА Новости.

«Песни Победы» - уникальный проект, связывающий не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира - во всех смыслах, который выше и важнее любых разногласий», - отмечается в сообщении российского представительства на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Хор Турецкого - Мировая премьера документального фильма "Песни Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU