На юге Идлибской зоны в Сирии объединяются отряды боевиков
На юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются отряды боевиков различных незаконных вооружённых формирований, сообщил в субботу, 4 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
«По имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, - рассказал он журналистам.
Как отметил генерал-майор, «нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама».
Кроме того, он сообщил, что обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает обостряться. За последние сутки в провинции Хама боевики обстреляли населенные пункты Скальбия и Мгайр, а в провинции Латакия обстрелу террористов подверглись Мамуия и Санджека, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 мая боевики попытались обстрелять расположенную в Латакии российскую авиабазу Хмеймим.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» — новое название запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра».
Подразделения Сирийской Арабской Армии продолжают поддерживать боевую выучку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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