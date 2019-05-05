2019-05-05T01:08:53+03:00
Политика

На юге Идлибской зоны в Сирии объединяются отряды боевиков

В российском Центре по примирению враждующих сторон считают, что террористы готовят наступление на Хаму
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеРоссийские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеФото: REUTERS
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На юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются отряды боевиков различных незаконных вооружённых формирований, сообщил в субботу, 4 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«По имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, - рассказал он журналистам.

Как отметил генерал-майор, «нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама».

Кроме того, он сообщил, что обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает обостряться. За последние сутки в провинции Хама боевики обстреляли населенные пункты Скальбия и Мгайр, а в провинции Латакия обстрелу террористов подверглись Мамуия и Санджека, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 мая боевики попытались обстрелять расположенную в Латакии российскую авиабазу Хмеймим.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» — новое название запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

Подразделения Сирийской Арабской Армии продолжают поддерживать боевую выучку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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