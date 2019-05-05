Times: Британского министра уволили за критику Мэй

СЕГОДНЯ 01:56 2019-05-05T02:28:45+03:00

Кроме того, по данным источников издания, Уильямсон пытался втянуть армию Соединенного Королевства в войну

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Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона отправили в отставку из-за его резких заявлений в адрес премьера Терезы Мэй и попыток втянуть армию Соединенного Королевства в боевые действия за рубежом, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве и руководстве Консервативной партии.

Как утверждают собеседники издания, Гэвин Уильямсон в частном порядке неоднократно высказывался о здоровье премьер-министра: говорил, что из-за диабета она не может полноценно работать, и поэтому Мэй не нужно оставаться на своем посту. Такими мыслями глава Минобороны якобы делился с однопартийцами-консерваторами. Газета отмечает, что такие высказывания не могли не вызывать раздражения премьера.

Кроме того, по словам источников, министр обороны начеркал ругательства в адрес Терезы Мэй, когда она отвергла его предложение отправить британские боевые корабли в район спорных территорий в Южно-Китайском море.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, официальным поводом для увольнения министра стала утечка информации с заседания Совета безопасности. Вместо Уильямсона Минобороны возглавила Пенни Мордонт – Пенелопа Мэри Мордонт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706652" frameborder="0"></iframe> Пенни Мордонт: первая женщина - глава минобороны.46-летняя Мордонт - младший лейтенант запаса и борец за права женщин и ветеранов - назначена Главой Министерства Обороны Великобритании 1 мая 2019 года. Ранее Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй освободила от должности Уильямсона в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU