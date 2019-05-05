Пхеньян подтвердил учебные стрельбы в КНДР

СЕГОДНЯ 02:37 2019-05-05T02:56:23+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами из дальнобойных реактивных орудий, цель которых – проверка возможностей тактического управляемого оружия КНДР, сообщил в ночь на воскресенье официальный вестник Пхеньяна, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что учения проводились «с целью оценить и проверить умение военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта».

Отмечается, что «уважаемый и любимый» Ким Чен Ын остался доволен прошедшими учениями, назвал их успешными и похвалил военнослужащих, а также заявил, что Корейская народная армия должна «поддерживать высшую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил».

Тип испытанного «тактического управляемого оружия» и место проведения стрельб ЦТАК не уточняет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на субботу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея сообщило, что северные соседи запустили в сторону Японского нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU