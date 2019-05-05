Во Флориде извлекли бортовой самописец из упавшего в реку самолета

СЕГОДНЯ 03:30 2019-05-05T03:46:50+03:00

Во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку Фото: REUTERS

Boeing 737, на борту которого находилось 136 пассажиров, при посадке скатился с ВПП в воду

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К этому часу сотрудникам Национального управления по безопасности на транспорте США удалось найти и извлечь бортовой самописец свалившегося в реку самолета Boeing 737.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошел накануне в штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл. Прилетевшее с военно-морской базы в Гуантанамо воздушное судно авиакомпании Miami Air International при посадке на местном аэродроме скатилось со взлетно-посадочной полосы и упало в реку Сент-Джонс. На борту лайнера в тот момент находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв, но более 20 человек попали в больницу. Никто из пострадавших тяжелых травм не получил.

Представитель Национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг в эфире телеканала CNN сообщил, что речевой регистратор переговоров в кабине пилотов пока находится в самолете, а извлеченный из воды «черный ящик» отправлен на экспертизу в Вашингтон.

Он отметил, что найденный бортовой самописец «даст всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси», а также позволит узнать, были ли задействованы тормоза.

Лайнер пока остается в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU