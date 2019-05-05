2019-05-05T03:46:50+03:00
Происшествия

Во Флориде извлекли бортовой самописец из упавшего в реку самолета

Boeing 737, на борту которого находилось 136 пассажиров, при посадке скатился с ВПП в воду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в рекуВо Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в рекуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

К этому часу сотрудникам Национального управления по безопасности на транспорте США удалось найти и извлечь бортовой самописец свалившегося в реку самолета Boeing 737.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошел накануне в штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл. Прилетевшее с военно-морской базы в Гуантанамо воздушное судно авиакомпании Miami Air International при посадке на местном аэродроме скатилось со взлетно-посадочной полосы и упало в реку Сент-Джонс. На борту лайнера в тот момент находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв, но более 20 человек попали в больницу. Никто из пострадавших тяжелых травм не получил.

Представитель Национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг в эфире телеканала CNN сообщил, что речевой регистратор переговоров в кабине пилотов пока находится в самолете, а извлеченный из воды «черный ящик» отправлен на экспертизу в Вашингтон.

Он отметил, что найденный бортовой самописец «даст всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси», а также позволит узнать, были ли задействованы тормоза.

Лайнер пока остается в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Афганистана ликвидирован один из главарей ИГ*
США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, призвав «немедленно прекратить агрессию»
Пхеньян подтвердил учебные стрельбы в КНДР
Times: Британского министра уволили за критику Мэй
В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка
На юге Идлибской зоны в Сирии объединяются отряды боевиков
В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Небензя стал солистом Хора Турецкого
Ляшко назвал «три ключевых вопроса» к будущему президенту Украины Зеленскому
В МВД Франции сообщили, что акция протеста "желтых жилетов" стала самой малочисленной из всех
Военный вертолет с семью пассажирами разбился в Венесуэле
В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страны
Пожарные спасли Алешкинский лес в Москве
Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву
В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"
В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского