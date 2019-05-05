СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-05T04:08:34+03:00

Боевик, известный под именем Муфти Узбек отвечал за организацию терактов в северных районах страны и заведовал финансами ИГИЛ* в Центральной Азии

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На севере Афганистана ликвидирован один из главарей ИГ* – боевик, известный под именем Муфти Узбек, сообщает агентство The Khaama Press со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Экстремиста уничтожил отряд сил специального назначения национальной полиции в северо-восточной провинции Баглан, неподалеку от селения Дахана-э-Гори. По данным афганского МВД, Муфти Узбек был ответственным за деятельность ИГИЛ* в северных частях Афганистана, «главным образом, отвечал за организацию терактов. Кроме того, в ведении ликвидированного боевика находились «вопросы оснащения и финансирования исламистов в Центральной Азии».

Отмечается, что в ходе спецоперации сил безопасности Афганистана близ Дахана-э-Гори были уничтожены еще три боевика из рядов ИГ*.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU