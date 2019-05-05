Мадуро выразил соболезнования семьям военных, погибших при крушении вертолета

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-05T05:34:30+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил Боливарианской республики.

На своей странице в Twitter он сообщил, что из-за этой катастрофы страна потеряла семерых достойных офицеров, защитников Отечества.

«Я глубоко сожалею в связи с произошедшим, выражаю свои искренние соболезнования их семьям и друзьям», - добавил венесуэльский лидер.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ранее о крушении военного вертолета в Венесуэле сообщили местные СМИ. По их данным, винтокрылая машина разбилась в штате Миранда утром в субботу, 4 мая. Причем отмечалось, что официально власти Боливарианской республики эту информацию пока не подтвердили.

На борту разбившегося воздушного судна находилось семь человек, все – офицеры венесуэльских вооруженных сил. Выжить не удалось никому. Причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU