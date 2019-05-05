Побывавшие в Крыму американцы заявили, что «влюбились» в полуостров

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-05T05:57:34+03:00

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Побывавшие в Крыму американцы заявили, что за пять дней своего визита на полуостров «влюбились» в него. Своими впечатлениями от посещения поделился с журналистами представитель делегации общественных деятелей из США, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах – стать частью России», - сказал он.

Макинтаер добавил, что если бы он «был крымчанином, то сделал бы то же самое». Он также отметил, что информация, которую американцы получают о Крыме из прессы, искажает реальное положение дел.

«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели», - приводит слова Джо Макинтаера РИА Новости.

В состав делегации вошли около 20 общественных деятелей из Соединенных Штатов, Британии, Швеции и Израиля.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU