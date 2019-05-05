2019-05-05T05:57:34+03:00
Политика

Побывавшие в Крыму американцы заявили, что «влюбились» в полуостров

По словам члена делегации общественных деятелей из США, «Крым полностью интегрировался в Россию»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РоссииДелегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Побывавшие в Крыму американцы заявили, что за пять дней своего визита на полуостров «влюбились» в него. Своими впечатлениями от посещения поделился с журналистами представитель делегации общественных деятелей из США, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах – стать частью России», - сказал он.

Макинтаер добавил, что если бы он «был крымчанином, то сделал бы то же самое». Он также отметил, что информация, которую американцы получают о Крыме из прессы, искажает реальное положение дел.

«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели», - приводит слова Джо Макинтаера РИА Новости.

В состав делегации вошли около 20 общественных деятелей из Соединенных Штатов, Британии, Швеции и Израиля.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 5 мая мессенджеры будут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Мадуро выразил соболезнования семьям военных, погибших при крушении вертолета
Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро
Небензя: Россияи и США всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали
На севере Афганистана ликвидирован один из главарей ИГ*
Во Флориде извлекли бортовой самописец из упавшего в реку самолета
США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, призвав «немедленно прекратить агрессию»
Пхеньян подтвердил учебные стрельбы в КНДР
Times: Британского министра уволили за критику Мэй
В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка
На юге Идлибской зоны в Сирии объединяются отряды боевиков
В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Небензя стал солистом Хора Турецкого
Ляшко назвал «три ключевых вопроса» к будущему президенту Украины Зеленскому
В МВД Франции сообщили, что акция протеста "желтых жилетов" стала самой малочисленной из всех
Военный вертолет с семью пассажирами разбился в Венесуэле
В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страны
Пожарные спасли Алешкинский лес в Москве
Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву
В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"
В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского