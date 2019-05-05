2019-05-05T07:28:53+03:00
В мире

Депутат Рады рассказал о том, что объединяет жителей России и Украины

По словам Нестора Шуфрича, русских и украинцев объединяют культура, вера и язык
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам Шуфрича, Украину и Россию также объединяет "как минимум 1300-летняя история, история с начала славянских городов – государств"По словам Шуфрича, Украину и Россию также объединяет "как минимум 1300-летняя история, история с начала славянских городов – государств"Фото: REUTERS
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Жителей России и Украины объединяют культура, вера и язык. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

По словам Шуфрича, Украину и Россию также объединяет "как минимум 1300-летняя история, история с начала славянских городов – государств". "Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык – это то, что сегодня объединяет наши народы", - сказал парламентарий. Об этом депутат заявил в ответ на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского об "общем" между странами.

Шуфрич подчеркнул, что Украину и Россию объединяет не только граница. "Дай Бог, чтобы она [граница] была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счет наших территорий".

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook написал, что из общего между Россией и его страной осталась только граница. По его словам, Москва "должна вернуть контроль за каждым миллиметром [границы] с украинской стороны"; также Зеленский рассказал о шагах, которые "ни на йоту не сближают" страны.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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