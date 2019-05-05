2019-05-05T08:26:22+03:00
В мире

В Северной Македонии начался второй тур выборов президента страны

Правом голоса смогут воспользоваться более 1,8 млн граждан страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Плакат кандидата в президенты Северной Македонии Горданы Силяновской-ДавковойПлакат кандидата в президенты Северной Македонии Горданы Силяновской-ДавковойФото: REUTERS
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В Республике Северная Македония стартовал второй тур президентских выборов. Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск), голосование завершится в 19:00 (20:00 мск).

Правом голоса в стране смогут воспользоваться свыше 1,8 млн ее граждан. Кандидатами на пост президента являются Стево Пендаровски, представляющий правящую партию "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) и представитель оппозиционного политического движения "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова.

По данным опросов, проведенных перед вторым туром, 22% избирателей намерены проголосвать за Пендаровского, тогда как 16% заявили о поддержке кандидата от оппозиции. В первом туре оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно.

Победившим в последнем туре будет считаться кандидат, который наберет большее число голосов при условии, что явка избирателей составит 40%, а именно 723 253 человека из 1 808 131 зарегистрированных избирательной комиссией страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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