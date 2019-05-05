2019-05-05T09:02:46+03:00
Происшествия

В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек

От последствий возгорания пострадали 27 человек
Александр ДЖУМАЕВ
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Прибывшим на место пожарным удалось эвакуировать людейПрибывшим на место пожарным удалось эвакуировать людейФото: REUTERS
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В результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун погибли пять человек, еще 27 пострадали. Об этом в воскресенье сообщает Китайский информационный интернет-центр.

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме, расположенном напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси в городском уезде Хайфэн. По имеющимся данным, три верхних этажа дома сдавались в аренду, причем квартиры снимали в основном студенты.

Сообщается, что причиной пожара стал загоревшийся на первом этаже здания на лестничной клетке электромопед. Из-за того, что очаг возгорания находился на лестничной клетке, около десяти человек оказались в ловушке.

Прибывшим на место пожарным удалось эвакуировать людей, однако к их приезду пять человек уже были мертвы. 27 человек, шесть из которых получили сильные ожоги, были госпитализированы в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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