Бывший глава МИД Германии предложил способ "защитить" страны Балтии от России

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-05T09:33:48+03:00

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Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России". Об этом в интервью изданию Svenska Dagbladet заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, за последние годы мировой порядок претерпел серьезные изменения. "Мировой порядок, существовавший со времен Второй мировой войны, был очень удобным — особенно нам, немцам. Мы могли делать собственные дела, а остальные вопросы решали США и, в некоторой степени, французы. Так вот, теперь это уже не так", - отметил он.

Говоря о призывах президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону в странах НАТО до двух процентов ВВП, Габриэль предложил увеличить траты на оборону ФРГ до 1,5% ВВП с целью модернизации немецких вооруженных сил. Оставшиеся 0,5% (более 20 млрд долларов США), по мнению экс-министра, необходимо направить в специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России".

Габриэль отметил, что последний шаг позволит Берлину забрать у США львиную долю ответственности за безопасность этих государств и их "защиту от Москвы". Министр добавил, что Вашингтон уже долгое время пытается переложить ответственность с себя на Европу, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение пятую статью устава Североатлантического альянса, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на весь альянс.

ИСТОЧНИК KP.RU