2019-05-05T11:22:18+03:00
В мире

Бывший американский адмирал предложил ввести новые ограничения на въезд в США для россиян

По словам Джеймса Ставридидса, действующие санкции против России не так эффективны
Александр ДЖУМАЕВ
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Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, ранее занимавший пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, предложил ввести новые ограничения на поездки россиян в Соединенные Штаты вне зависимости от целей их визита.

В интервью журналу Time, подготовленному в качестве реакции на публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, Ставридис отметил, что действующие санкции США в отношении России не так эффективны. По мнению адмирала, новые ограничения смогут оказывать более сильное влияние на Москву. Так, Ставридис предложил распространить ограничения на российские спортивные команды, музыкантов, дипломатов, а также на президента России Владимира Путина.

Ставридис также выразил уверенность в том, что США должны отказаться от некоторых совместных с Россией проектов, таких как планов по восстановлению Сирии и регулированию цен на нефть. В заключение адмирал предложил "открыто и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, стремящиеся к демократии"; по его мнению, эта мера является одной из важных задач для Вашингтона.

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, составленный по итогам расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, был опубликован в апреле этого года. В документе отмечается, что президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с представителям российских властей в ходе предвыборной гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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