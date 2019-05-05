Общее состояние участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-05T12:04:50+03:00

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Общее состояние остающихся в живых участников британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в воскресенье сообщает газета Sunday Times.

По данным газеты, важную роль в увеличении состояния Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона сыграла премьера фильма "Богемская рапсодия", который рассказывает о пути группы к успеху. Общее состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составляет порядка 585 миллионов долларов США; за прошлый год каждый из них добавил к своим накоплениям по 33 млн долларов.

При этом отмечается, что состояние Елизаветы II, которая возглавляла рейтинг самых богатых людей королевства с 1989 по 1994 год, уменьшилось в прошлом году до 370 млн фунтов стерлингов. Стоит также отметить, что королева покинула первую строку рейтинга после изменения критериев его составления: в частности, в расчет не стала приниматься стоимость королевской недвижимости и королевская коллекция предметов искусства на том основании, что монарх не обладает над ними контролем.

Согласно новому рейтингу, состояние гитариста и автора многих песен Queen, Брайана Мэя, увеличилось со £135 млн в 2018 году до £160 млн в этом году ($210 млн). Банковские счета барабанщика Роджера Тейлора и бас-гитариста Джона Дикона пополнились до £155 млн и £130 млн, при этом последний попал в рейтинг богатейших британцев впервые с 2006 года

Queen - Bohemian Rhapsody.(Official Video)

ИСТОЧНИК KP.RU