"Это единичные случаи заражения от грызунов". Посольство РФ в Монголии прокомментировало сообщения о случаях чумы
Пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила, что в стране были зафиксированы лишь единичные случаи заражения чумой.
"Российское посольство оказывает нашим граждан всю необходимую помощь. Речь идет не об эпидемии, это единичные случаи заражения от грызунов", - отметила она. По ее словам, россиянам, находящимся на территории аймака (провинции) Баян-Улгий, где были зафиксированы случаи заражения чумой, ничего не угрожает.
Пресс-атташе Посольства РФ Ксения Панкова комментирует ситуацию с русскими в Монголии.
"Сейчас там находится 17 человек, они не могут покинуть Баян-Улгийский аймак. То есть, никто не может ни заехать, ни выехать из него. С нашими туристами мы поддерживаем контакт, их жизни ничего не угрожает в любом случае, но пока они не могут уехать", - добавила Панкова.
Ранее сайт kp.ru сообщал про вспышку чумы в аймаке Баян-Улгий на западе Монголии. В связи со случившимся в регионе был введен карантин, из-за чего 17 туристов из РФ не смогли вернуться на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU