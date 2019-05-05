"Это единичные случаи заражения от грызунов". Посольство РФ в Монголии прокомментировало сообщения о случаях чумы

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-05T12:40:00+03:00

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Пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила, что в стране были зафиксированы лишь единичные случаи заражения чумой.

"Российское посольство оказывает нашим граждан всю необходимую помощь. Речь идет не об эпидемии, это единичные случаи заражения от грызунов", - отметила она. По ее словам, россиянам, находящимся на территории аймака (провинции) Баян-Улгий, где были зафиксированы случаи заражения чумой, ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706871" frameborder="0"></iframe> Пресс-атташе Посольства РФ Ксения Панкова комментирует ситуацию с русскими в Монголии.

"Сейчас там находится 17 человек, они не могут покинуть Баян-Улгийский аймак. То есть, никто не может ни заехать, ни выехать из него. С нашими туристами мы поддерживаем контакт, их жизни ничего не угрожает в любом случае, но пока они не могут уехать", - добавила Панкова.

Ранее сайт kp.ru сообщал про вспышку чумы в аймаке Баян-Улгий на западе Монголии. В связи со случившимся в регионе был введен карантин, из-за чего 17 туристов из РФ не смогли вернуться на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU