Джордж Мартин рассказал о съемках спин-оффов сериала "Игра престолов"

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-05T13:24:54+03:00

По состоянию на 5 мая были показаны три из шести серий последнего сезона "Игры престолов" Фото: кадр из фильма

По словам автора цикла произведений "Песнь Льда и Пламени", планируется выпустить как минимум три проекта

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Автор цикла произведений "Песнь льда и пламени", на основе которых был снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал о будущих спин-оффах саги. В своем блоге писатель отметил, что в общей сложности речь идет о пяти проектах, однако, над тремя работают наиболее усиленно.

По словам Марина, один из проектов под названием "Долгая ночь", действие которого разворачивается задолго до событий "Игры престолов", начнут снимать уже в конце 2019. По имеющимся данным, кресло режиссера заняла С. Дж. Кларксон, которая работала над такими сериалами, как «Доктор Хаус» и «Декстер».

Детали двух других проектов Мартин раскрывать не стал. "О чем они? Я не могу сказать. Но, возможно, некоторым стоит взять экземпляр «Пламени и крови» и предложить свои собственные теории", - отметил писатель.

Ранее Мартин рассказал изданию The Hollywood Reporter, что не хочет прощаться с "Игрой престолов". При этом писатель отметил, что к последнему сезону почти не имеет отношения.

По состоянию на 5 мая были показаны три из шести серий последнего сезона "Игры престолов". Этот сезон саги стал восьмым с 2011 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU