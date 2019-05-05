Организаторы «Евровидения» в Израиле: ситуация в Газе не повлияет на конкурс

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-05T15:58:06+03:00

Организаторы «Евровидения» в Израиле pзаявили, что ситуация в Газе не повлияет на конкурс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение смотра, заявила, что несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа, конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авиве пройдет как планировалось.

"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" пройдут как планировалось, без изменений, - говорится в заявлении. - Подготовка проходит в рутинном режиме».

В заявлении корпорации отмечается, что делегации продолжают репетировать перед стартом конкурса.

Ранее сайт kp.ru писал, что радикальные группировки из сектора Газа за прошедшие сутки выпустили по территории Израиля более 450 ракет, в ответ на это Армия обороны Израиля (АОИ) поразила 220 военных объектов группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

Напомним, в 2019 году конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Само мероприятие пройдет в Тель-Авиве. Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев с песней Scream.

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ИСТОЧНИК KP.RU