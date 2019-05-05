Зеленскому рекомендуют не проводить инаугурацию 19 мая

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-05T17:24:54+03:00

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Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что есть весомые причины для того, чтобы не проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая.

«Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, - написал он в «Фейсбуке». - То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ».

Вятрович подчеркнул, что новоизбранный украинский лидер не имеет права «глумиться над памятью о миллионах жертв репрессий».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, победитель второго тура президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам Верховной рады провести инаугурацию 19 мая. При этом депутаты парламента сразу выступили против этого предложения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU