2019-05-05T18:19:50+03:00
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что организация не пойдет на уступки РФ
Марина ВЕНЦОВА
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МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета ЕвропыМИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Европы (СЕ) к 70-летию создания организации подошел в кризисном состоянии. Как отмечают в МИД Украины, кризис организации вызван "прежде всего, разрушительными действиями РФ, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей".

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что у организации хватит «достаточно силы и здравого смысла» не идти в дальнейшем на уступки «в пользу крупнейшего государства-нарушителя ее принципов и норм».

Ранее сайт kp.ru писал, что постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Тем не менее, он отметил, что Москва не жалеет о присоединении к СЕ, поскольку участие в этой организации помогло модернизировать правовую систему страны.

Напомним, отношения России и Совета Европы ухудшились в 2014 году, когда российская делегация была лишена права голоса из-за ситуации на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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