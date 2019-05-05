2019-05-05T20:33:13+03:00
Происшествия

Возгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минут

В МЧС уточнили, что в 18.48 открытое горение было ликвидировано
Марина ВЕНЦОВА
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Возгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минутВозгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минут
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В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что возгорание на борту пассажирского лайнера МоскваМурманск, который ранее в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, ликвидировали за 18 минут.

«05.05.2019 в 18.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в самолете при совершенной посадки <...> аэропорт Шереметьево, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - В 18.40 - локализация. В 18.48 - ликвидация открытого горения».

Напомним, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По меньшей мере один человек стал жертвой пожара. Также сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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