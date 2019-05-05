Возгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минут
В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что возгорание на борту пассажирского лайнера Москва – Мурманск, который ранее в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, ликвидировали за 18 минут.
«05.05.2019 в 18.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в самолете при совершенной посадки <...> аэропорт Шереметьево, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - В 18.40 - локализация. В 18.48 - ликвидация открытого горения».
Напомним, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По меньшей мере один человек стал жертвой пожара. Также сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU