2019-05-05T20:40:40+03:00
Происшествия

"Эвакуация пассажиров с самолета при таких ЧП должна проводиться в течение 30 секунд". Эксперт о ЧП в аэропорту "Шереметьево"

Большой трагедии удалось избежать благодаря оперативной работе пожарных
Евгений НЕСЫНРадио "Комсомольская правда"
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Скорее всего, пожарные вовремя покрыли пеной самолет и перекрыли доступ кислорода, не дав огню распространиться дальшеСкорее всего, пожарные вовремя покрыли пеной самолет и перекрыли доступ кислорода, не дав огню распространиться дальшеФото: ТАСС
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Сегодня, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево" совершил аварийную посадку самолет рейса Москва - Мурманск. В интервью Радио "Комсомольская правда" Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал о том, какие могут быть причины этого происшествия. И как удалось спасти столько жизней.

- Информации пока очень мало, сложно говорить о чем-то. Экипажи должны быть натренированы и в пределах 30 секунд должна быть произведена эвакуация. Видимо быстрее произошло, раз было 78 пассажиров. Поскольку пожар, то, скорее всего, будут жертвы.

- У самолет ведь было очень много тонн топлива, но он не взорвался. Как так?

- Скорее всего, пожарные вовремя покрыли пеной самолет и перекрыли доступ кислорода, не дав огню распространиться дальше. Раз такая посадка, то было что-то, что трудно контролировать посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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