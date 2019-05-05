"Эвакуация пассажиров с самолета при таких ЧП должна проводиться в течение 30 секунд". Эксперт о ЧП в аэропорту "Шереметьево"

СЕГОДНЯ 20:40 2019-05-05T20:40:40+03:00

Скорее всего, пожарные вовремя покрыли пеной самолет и перекрыли доступ кислорода, не дав огню распространиться дальше Фото: ТАСС

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево" совершил аварийную посадку самолет рейса Москва - Мурманск. В интервью Радио "Комсомольская правда" Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал о том, какие могут быть причины этого происшествия. И как удалось спасти столько жизней.

- Информации пока очень мало, сложно говорить о чем-то. Экипажи должны быть натренированы и в пределах 30 секунд должна быть произведена эвакуация. Видимо быстрее произошло, раз было 78 пассажиров. Поскольку пожар, то, скорее всего, будут жертвы.

- У самолет ведь было очень много тонн топлива, но он не взорвался. Как так?

- Скорее всего, пожарные вовремя покрыли пеной самолет и перекрыли доступ кислорода, не дав огню распространиться дальше. Раз такая посадка, то было что-то, что трудно контролировать посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU