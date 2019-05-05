2019-05-05T20:44:05+03:00
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Шереметьево

Также был дан указ создать госкомиссию по расследованию обстоятельств возгорания на борту рейса Москва-Мурманск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поручено создать госкомиссию по расследованию происшествия в аэропорту ШереметьевоПоручено создать госкомиссию по расследованию происшествия в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Министерства здравоохранения страны Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате возгорания на борту приземлившегося в Шереметьево самолета, а также создать специальные государственную комиссию по расследованию обстоятельств этого происшествия.

Тушение самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24