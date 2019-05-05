Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Шереметьево
Также был дан указ создать госкомиссию по расследованию обстоятельств возгорания на борту рейса Москва-Мурманск
Поручено создать госкомиссию по расследованию происшествия в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Министерства здравоохранения страны Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате возгорания на борту приземлившегося в Шереметьево самолета, а также создать специальные государственную комиссию по расследованию обстоятельств этого происшествия.
Тушение самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU