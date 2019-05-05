2019-05-05T22:10:55+03:00
Происшествия

Минздрав: Двое пострадавших при пожаре на борту самолета в Шереметьево в тяжелом состоянии

Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе двое детей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Минздрав: Двое пострадавших при пожаре на борту самолета в Шереметьево в тяжелом состоянииМинздрав: Двое пострадавших при пожаре на борту самолета в Шереметьево в тяжелом состоянии
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Аварийную посадку в Шереметьево совершил пассажирский самолет, летевший из Москвы в Мурманск. "Сухой Суперджет-100" вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета.

Точная информация по пострадавшим сейчас уточняется. Следственный комитет подтвердил гибель 13 пассажиров, включая двоих детей. По другим данным, погибли 13 человек.

По данным Минздрава России, на борту пострадали не менее 7 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

- Двое пострадавших в результате возгорания самолёта в аэропорту Шереметьево в тяжёлом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Ещё двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава, при необходимости пациентов направят в одно из федеральных медучреждений. Ещё трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно, от госпитализации отказались. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате возгорания самолёта находится под личным контролем Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

По другим данным, в НИИ Вишневского доставили третьего пострадавшего. Уточняется, что речь идет об ожогах дыхательных путей и тела.

В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

ИСТОЧНИК KP.RU

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