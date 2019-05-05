Минздрав России: в результате ЧП в Шереметьево пострадали 7 человек

СЕГОДНЯ 22:05 2019-05-05T22:05:00+03:00

Минздрав России сообщил, что в результате ЧП в Шереметьево пострадали 7 человек Фото: Александр ГЛУЗ

По данным СК, в аварии в столичном аэропорту погибли 13 человек, из них двое детей

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в результате экстренной посадки самолета Москва - Мурманск пострадали семь человек, передает ТАСС.

Двое пострадавших, как ранее писал сайт kp.ru, в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России.

В СК подтвердили, что при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 13 человек, из них двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706934" frameborder="0"></iframe> Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

Напомним, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета рейса Москва - Мурманск произошло возгорание, он экстренно вернулся аэропорт Шереметьево. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Следственный комитет по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В настоящий момент с летным составом работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU