Минздрав России: в результате ЧП в Шереметьево пострадали 7 человек
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в результате экстренной посадки самолета Москва - Мурманск пострадали семь человек, передает ТАСС.
Двое пострадавших, как ранее писал сайт kp.ru, в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России.
В СК подтвердили, что при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 13 человек, из них двое детей.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
Напомним, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета рейса Москва - Мурманск произошло возгорание, он экстренно вернулся аэропорт Шереметьево. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Следственный комитет по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В настоящий момент с летным составом работают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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