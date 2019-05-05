Движение автотранспорта в районе аэропорта Шереметьево восстановлено
Движение автотранспорта по дорогам в районе аэропорта Шереметьево восстановили после чрезвычайного происшествия с самолетом «Суперджет».
«Движение по дорогам в районе Шереметьево открыто», - цитирует Интерфакс сообщение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Напомним, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета, который следовал из Москвы в Мурманск произошло возгорание. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе 2 детей, 7 человек пострадали. Как сообщили в Министерстве здравоохранении трое человек доставлены в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России.
Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. СК по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В настоящий момент с летным составом работают следователи.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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