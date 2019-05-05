2019-05-05T22:19:36+03:00
Происшествия

Движение автотранспорта в районе аэропорта Шереметьево восстановлено

Ранее при посадке пассажирского самолета Москва - Мурманск произошло возгорание, погибли 13 человек
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Движение автотранспорта в районе аэропорта Шереметьево восстановленоДвижение автотранспорта в районе аэропорта Шереметьево восстановленоФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Движение автотранспорта по дорогам в районе аэропорта Шереметьево восстановили после чрезвычайного происшествия с самолетом «Суперджет».

«Движение по дорогам в районе Шереметьево открыто», - цитирует Интерфакс сообщение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напомним, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета, который следовал из Москвы в Мурманск произошло возгорание. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе 2 детей, 7 человек пострадали. Как сообщили в Министерстве здравоохранении трое человек доставлены в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России.

Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. СК по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В настоящий момент с летным составом работают следователи.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи опрашивают пострадавших при возгорании SSJ-100 в «Шереметьево»
Опубликован список пострадавших в результате ЧП в Шереметьево
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
Появилось видео с борта горящего самолета в Шереметьево
Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск
Минздрав России: в результате ЧП в Шереметьево пострадали 7 человек
В "Сухом" рассказали о загоревшемся в "Шереметьево" самолете
Минздрав: Двое пострадавших при пожаре на борту самолета в Шереметьево в тяжелом состоянии
СК: в аварии в Шереметьево погибли 13 человек, из них двое детей
Пилоты аварийно севшего в аэропорту Шереметьево самолета живы
Эксперт прокомментировал версию попадания молнии в SSJ-100 рейса Мурманск-Москва
Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна
Путину доложили о происшествии с самолетом в "Шереметьево"
Пассажиры рейса Москва-Мурманск тормозили эвакуацию, пытаясь спасти вещи
"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия
Медики: при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Шереметьево
"Эвакуация пассажиров с самолета при таких ЧП должна проводиться в течение 30 секунд". Эксперт о ЧП в аэропорту "Шереметьево"
Возгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минут
Появилось видео эвакуации людей из горящего самолета в Шереметьево
Прокуратура проверит сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом
Экипаж самолета рейса Москва – Мурманск подтверждает, что в самолет попала молния
СК РФ сообщил об одном погибшем при пожаре в самолете Москва-Мурманск
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолет рейса Москва - Мурманск