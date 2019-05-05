2019-05-05T22:55:28+03:00
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

Вносены изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в ШереметьевоКакие рейсы отменили из-за пожара самолета в ШереметьевоФото: REUTERS
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В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации (авт. - речь о трагедии в сгоревшем самолете), - сообщили в "Аэрофлоте".

Речь идет об отмене 17 рейсов в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Красноярск, Томск, Екатеринбург, Нижневартовск, Ригу, Белгород, Архангельск, Ростов, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Самару, Пермь.

Также изменения коснулись еще 28 рейсов, они вылетят, но в другое время. Речь о вылетах в Москву.

- Изменено время вылета 5 мая из Вены, Милана, Минска и других городов. А также 6 мая - из Антальи, Шанхая и Каира, - сообщили в "Аэрофлоте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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