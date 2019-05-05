2019-05-05T23:48:12+03:00
Происшествия

Следователи опрашивают пострадавших при возгорании SSJ-100 в «Шереметьево»

При жесткой посадке самолет загорелся, в результате погибли 13 человек, еще семь пострадали [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100В аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100Фото: REUTERS
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Следователи приступили к допросам пассажиров рейса «МоскваМурманск», чей самолет загорелся при жесткой аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского.

Синоптик: Метеоусловия стали основной причиной ЧП с SSJ-100

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Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

К этому часу потушен, самолет SSJ-100 практически полностью уничтожен огнем. Аэропорт «Шереметьево» восстановил работу после ЧП.

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Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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