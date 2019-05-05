Следователи опрашивают пострадавших при возгорании SSJ-100 в «Шереметьево»
Следователи приступили к допросам пассажиров рейса «Москва – Мурманск», чей самолет загорелся при жесткой аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, сообщает пресс-служба СКР.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.
Погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского.
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Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
К этому часу потушен, самолет SSJ-100 практически полностью уничтожен огнем. Аэропорт «Шереметьево» восстановил работу после ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU