Посол США в России и канцлер Австрии выразили соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 00:23 2019-05-06T00:23:19+03:00

Слова сочувствия родным и близким погибших при пожаре на борту SSJ-100 также написал глава МИД Абхазии [видео]

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Американский посол в России Джон Хантсман выразил соболезнования в связи с произошедшим в аэропорту «Шереметьево», где в результате возгорания самолета погибли 13 человек.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за событиями в аэропорту «Шереметьево» и выражаем глубочайшие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в это трудное время», - приводит слова Хантсмана него пресс-служба в Twitter.

Соболезнования семьям жертв катастрофы в своем микроблоге выразил также канцлер Австрии Себастьян Курц: «Шокирующие кадры авиакатастрофы в Москве сегодня. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал».

«Авария «Суперджета» в Шереметьево. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», - на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. По уточненным данным Следственного комитета России на этот час, выжили 37 человек, судьба еще 28 пока неизвестна.

МЧС России открыло телефон горячей линии: родные и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU