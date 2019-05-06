На Останкинской телебашне до утра погаснут огни в знак скорби по жертвам катастрофы в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 01:38 2019-05-06T01:45:08+03:00

По последним данным СКР, при пожаре на самолете SSJ-100 погиб 41 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

На Останкинской телебашне до утра понедельника погаснут огни в знак скорби по жертвам катастрофы в «Шереметьево», где в воскресенье совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100.

«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», - говорится в сообщении ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Следственном комитете России сообщили, что при авиакатастрофе погиб 41 человек.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Причины произошедшего устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Синдром ведра с болтами»: что не так с нашим «Суперджетом», разбираемся без истерики

Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU