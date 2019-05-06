2019-05-06T01:45:08+03:00
Происшествия

На Останкинской телебашне до утра погаснут огни в знак скорби по жертвам катастрофы в «Шереметьево»

По последним данным СКР, при пожаре на самолете SSJ-100 погиб 41 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадкеСамолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Останкинской телебашне до утра понедельника погаснут огни в знак скорби по жертвам катастрофы в «Шереметьево», где в воскресенье совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100.

«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», - говорится в сообщении ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Следственном комитете России сообщили, что при авиакатастрофе погиб 41 человек.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Причины произошедшего устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Синдром ведра с болтами»: что не так с нашим «Суперджетом», разбираемся без истерики

Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Многие рейсы задерживаются и отменяются": депутат Госдумы рассказал об обстановке в Шереметьево
После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверки
СКР: Службы аэропорта «Шереметьево» оперативно сработали при крушении SSJ-100
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника "Родина-мать"
СК сообщил, что 41 человек погиб при аварии в аэропорту Шереметьево
Росавиация: выводы об ограничении полетов SSJ-100 преждевременные
Посол США в России и канцлер Австрии выразили соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
"Аэроэкспрессы" из-за аварии в Шереметьево будут курсировать всю ночь
Пожар на борту SSJ-100 в «Шереметьево»: судьба 28 человек пока неизвестна
Самолет рейса Москва-Мурманск загорелся только ударившись о землю
Следователи опрашивают пострадавших при возгорании SSJ-100 в «Шереметьево»
Опубликован список пострадавших в результате ЧП в Шереметьево
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
Появилось видео с борта горящего самолета в Шереметьево
Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск