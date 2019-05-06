СЕГОДНЯ 01:42 2019-05-06T01:42:58+03:00

После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения будут проведены после авиакатастрофы с самолетом «Суперджет», которая произошла в воскресенье, 5 мая, в столичном Шереметьеве.

"Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Их целью будет установить, насколько соблюдаются нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет "Суперджет" рейса Москва-Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате ЧП погиб 41 человек. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU