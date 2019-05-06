После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверки
Внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения будут проведены после авиакатастрофы с самолетом «Суперджет», которая произошла в воскресенье, 5 мая, в столичном Шереметьеве.
"Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Их целью будет установить, насколько соблюдаются нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет "Суперджет" рейса Москва-Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате ЧП погиб 41 человек. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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