2019-05-06T01:42:58+03:00
Происшествия

После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверки

Ространснадзор проверит "Аэрофлот", аэропорт Шереметьево и Госкорпорацию по организации воздушного сообщения
Марина ВЕНЦОВА
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После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверкиПосле катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения будут проведены после авиакатастрофы с самолетом «Суперджет», которая произошла в воскресенье, 5 мая, в столичном Шереметьеве.

"Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Их целью будет установить, насколько соблюдаются нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет "Суперджет" рейса Москва-Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате ЧП погиб 41 человек. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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