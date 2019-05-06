По факту стрельбы, устроенной депутатом Госдумы Иониным, возбуждено уголовное дело
После появления в Интернете видеозаписи стрельбы, которую устроил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в городе Камышлов Свердловской области, было возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, уточнив, что уголовное дело возбуждено «по факту» – то есть, без фигуранта, передает ТАСС.
Сам же депутат-справедливоросс, комментируя инцидент, подтвердил, что на записи действительно запечатлен именно он, и сказал, что готов понести ответственность. Ионин так же отметил, что его поведение было ошибкой.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видео со стрельбой.
Он также пояснил, что автомат, из которого он стрелял, охолощенный – предназначенный для стрельбы только холостыми патронами, оружие было куплено для подарка двум юнармейцам.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, как Дмитрий Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома в Камышлове. Это видео вызвало бурную реакцию в СМИ.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата в жилом квартале Камышлова. Видео: alex pole..
ИСТОЧНИК KP.RU