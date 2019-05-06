По факту стрельбы, устроенной депутатом Госдумы Иониным, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 03:22 2019-05-06T03:30:28+03:00

Ранее в Интернете появилась видеозапись стрельбы парламентария во дворе жилого дома в городе Камышлов [видео]

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После появления в Интернете видеозаписи стрельбы, которую устроил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в городе Камышлов Свердловской области, было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, уточнив, что уголовное дело возбуждено «по факту» – то есть, без фигуранта, передает ТАСС.

Сам же депутат-справедливоросс, комментируя инцидент, подтвердил, что на записи действительно запечатлен именно он, и сказал, что готов понести ответственность. Ионин так же отметил, что его поведение было ошибкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706898" frameborder="0"></iframe> Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видео со стрельбой.

Он также пояснил, что автомат, из которого он стрелял, охолощенный – предназначенный для стрельбы только холостыми патронами, оружие было куплено для подарка двум юнармейцам.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, как Дмитрий Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома в Камышлове. Это видео вызвало бурную реакцию в СМИ.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата в жилом квартале Камышлова. Видео: alex pole..

ИСТОЧНИК KP.RU