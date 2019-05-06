2019-05-06T05:32:58+03:00
Происшествия

«Шереметьево» и «Аэрофлот» выразили соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100

Аэропорт и авиакомпания пообещали оказать всемерное содействие семьям погибших и пострадавшим при пожаре в самолете [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекСамолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекФото: REUTERS
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В ночь на понедельник аэропорт «Шереметьево» и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям жертв произошедшей в воздушной гавани столицы авиакатастрофы, унесшей жизни 41 человека.

«Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса SU1492 «МоскваМурманск». «Аэрофлот» и «Шереметьево» окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавших», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В заявлении «Аэрофлота» тоже говорится, что компания соболезнует родным и близким погибших и пострадавших в катастрофе рейса SU1492 «Москва — Мурманск». Отмечается, что экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи раненым.

«К сожалению, всех спасти не удалось. Все наши мысли и сердца сейчас с теми, кто понес невосполнимую утрату. Мы скорбим вместе с вами», - цитирует пресс-релиз авиаперевозчика телеканал «360».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

МЧС России открыло телефон горячей линии: родные и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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