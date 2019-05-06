В «Шереметьево» возобновляются полеты в Мурманск после ЧП с SSJ-100

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-06T06:17:38+03:00

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Аэропорт «Шереметьево» возобновил полеты в Мурманск. Первый после авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 лайнер должен вылететь в этот город в 07:15 (мск).

Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, регистрация на рейс SU1320 «Москва – Мурманск» уже открыта, передает ТАСС.

Напомним, как как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в «Шереметьево» загорелся самолет «Сухой Суперджет». Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск около 18.00, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку.

При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще шесть были госпитализированы.

«Аэрофлот» и «Шереметьево» выразили глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы, пообещали оказать им всемерное содействие. Из-за трагедии пришлось отменить и перенести множество рейсов – как внутренних, так и международных.

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Большинство пассажиров и членов экипажа получили термоингаляционные травмы (то есть ожоги из-за вдыхания горячего воздуха) и отравления продуктами горения, пояснила глава Минздрава. Кроме того, у пострадавших множественные травмы туловища, рук и ног. Одна пациентка находится в НИИ им. Вишневского с ожогами пламенем площадью 15 — 18% поверхности тела. И тоже с множественными травмами (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU