В «Шереметьево» возобновляются полеты в Мурманск после ЧП с SSJ-100
Аэропорт «Шереметьево» возобновил полеты в Мурманск. Первый после авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 лайнер должен вылететь в этот город в 07:15 (мск).
Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, регистрация на рейс SU1320 «Москва – Мурманск» уже открыта, передает ТАСС.
Напомним, как как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в «Шереметьево» загорелся самолет «Сухой Суперджет». Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск около 18.00, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку.
При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще шесть были госпитализированы.
«Аэрофлот» и «Шереметьево» выразили глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы, пообещали оказать им всемерное содействие. Из-за трагедии пришлось отменить и перенести множество рейсов – как внутренних, так и международных.
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Большинство пассажиров и членов экипажа получили термоингаляционные травмы (то есть ожоги из-за вдыхания горячего воздуха) и отравления продуктами горения, пояснила глава Минздрава. Кроме того, у пострадавших множественные травмы туловища, рук и ног. Одна пациентка находится в НИИ им. Вишневского с ожогами пламенем площадью 15 — 18% поверхности тела. И тоже с множественными травмами (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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