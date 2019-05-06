2019-05-06T07:36:07+03:00
Происшествия

Boeing около года скрывала проблему с датчиками лайнеров 737 MAX

Особенности системы оповещения о неисправности датчиков стали известны лишь после второй авиакатастрофы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXBoeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXФото: REUTERS
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Американская корпорация Boeing знала о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах Boeing 737 MAX еще за год до первой авиакатастрофы, однако не распространялась об этом. Такую информацию предоставили источники в авиастроительной отрасли и федеральных органах США.

Сообщается, что компания частично оправдалась перед клиентами и летчиками только в октябре 2018 года, когда лайнер новейшей модификации MAX 8 рухнул в море всего через 13 минут после вылета из Джакарты. Однако наиболее полные объяснения были представлены лишь через шесть недель после крушения еще одного самолета данной серии в Эфиопии.

Примечательно, что Федеральное авиационное управление США еще в прошлом году хотело запретить полеты Boeing 737 MAX, поскольку система работала далеко не на всех самолетах, однако позже решение было изменено. Это стало фатальной ошибкой, ведь именно неисправность датчиков угла атаки привела к включению системы MCAS ("Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой и послужил причиной обеих авиакатастроф, передает газета The Wall Street Journal

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Boeing обновила программное обеспечение, которое теперь ожидает сертификации. Однако многие страны и компании уже отказались от использования лайнеров 737 MAX и, вероятно, не захотят возвращать их в строй.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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