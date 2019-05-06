Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-06T08:22:02+03:00

Перемирие должно было вступить в силу в понедельник в 4:30 утра

Изменить размер текста: A A

Власти Израиля и Палестины смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа. Такое соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. Об этом сообщили палестинские источники.

"Соглашение о прекращении огня вступает в силу в 4:30 утра в понедельник (совпадает с московским)", - передает телеканал Al-Jazeera.

Израильская сторона пока не подтвердила данную информацию, однако прошлые договоренности также не комментировались еврейским государством.

Сайт kp.ru писал о том, что сектор Газа находился под постоянным обстрелом с минувшей пятницы. Стороны обменивались ударами, уничтожая военные объекты друг друга. Так, всего за три-четыре дня были атакованы более 200 позиций движения ХАМАС и "Исламский джихад". В сторону же Израиля выпущено порядка 450 ракет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699299" frameborder="0"></iframe> Израиль наносит авиаудары по Газе.

ИСТОЧНИК KP.RU