2019-05-06T08:22:02+03:00
Политика

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа

Перемирие должно было вступить в силу в понедельник в 4:30 утра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Палестина и Израиль договорились о прекращении огняПалестина и Израиль договорились о прекращении огняФото: REUTERS
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Власти Израиля и Палестины смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа. Такое соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. Об этом сообщили палестинские источники.

"Соглашение о прекращении огня вступает в силу в 4:30 утра в понедельник (совпадает с московским)", - передает телеканал Al-Jazeera.

Израильская сторона пока не подтвердила данную информацию, однако прошлые договоренности также не комментировались еврейским государством.

Сайт kp.ru писал о том, что сектор Газа находился под постоянным обстрелом с минувшей пятницы. Стороны обменивались ударами, уничтожая военные объекты друг друга. Так, всего за три-четыре дня были атакованы более 200 позиций движения ХАМАС и "Исламский джихад". В сторону же Израиля выпущено порядка 450 ракет.

Израиль наносит авиаудары по Газе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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