В аэропортах Москвы задержаны более ста рейсов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-06T09:29:16+03:00

Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы Фото: REUTERS

Хуже всего ситуации обстоит в "Шереметьево", где днем ранее случилось ЧП

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В московских аэропортах задержано и отменено в общей сложности более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронных табло.

Так, на 9.17 понедельника, 6 мая, во "Внуково" задержано 2 рейса, еще столько же отменено. В "Домодедово" отложена отправка 10 самолетов, вылет еще шести не состоится. Однако наиболее затруднительная ситуация наблюдается в "Шереметьево". Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в этом столичном аэропорту было задержано 89 рейсов.

Напомним, что именно в "Шереметьево" днем ранее произошла настоящая трагедия. Во время жесткой аварийной посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск.

Сайт kp.ru писал о том, что в момент ЧП на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. На эвакуацию пассажиров понадобилось менее минуты, однако многие так и не смогли выбраться из полыхающего салона. На данный момент известно о 41 погибшем, включая двоих детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU