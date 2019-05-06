В аэропортах Москвы задержаны более ста рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено в общей сложности более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронных табло.
Так, на 9.17 понедельника, 6 мая, во "Внуково" задержано 2 рейса, еще столько же отменено. В "Домодедово" отложена отправка 10 самолетов, вылет еще шести не состоится. Однако наиболее затруднительная ситуация наблюдается в "Шереметьево". Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в этом столичном аэропорту было задержано 89 рейсов.
Напомним, что именно в "Шереметьево" днем ранее произошла настоящая трагедия. Во время жесткой аварийной посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск.
Сайт kp.ru писал о том, что в момент ЧП на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. На эвакуацию пассажиров понадобилось менее минуты, однако многие так и не смогли выбраться из полыхающего салона. На данный момент известно о 41 погибшем, включая двоих детей.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»