В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-06T09:32:38+03:00

В США опасаются, что Владимир Зеленский пойдет на контакт с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В США гадают, как изменится политика Украины с приходом к власти нового президента. Исследовательская служба при конгрессе США подготовила доклад о последствиях избрания нового президента на Украине. В целом эксперты пришли к выводу, что основная проблема – это отсутствие у Владимира Зеленского опыта в политике и госуправлении. В Штатах также опасаются, что Украина может «пойти на компромисс с Россией» по урегулированию конфликта в Донбассе. Это не будет способствовать «украинским национальным интересам», отмечается в документе.

Тем не менее, в Вашингтоне намерены и дальше оказывать финансовую поддержку Киеву и «намерены сохранить контроль над Украиной». По данным на 2019 год конгресс выделил на помощь Украине более $695 млн, из которых $115 млн предполагается израсходовать на военные нужды.

«Есть опасения, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины», — цитирует RT документ конгресса.

Эксперты объясняют, что любые контакты Киева и Москвы будут идти в разрез с планами Запада. Порошенко был полностью под контролем США, а вот Зеленский является несистемным политиком. Его приход к власти в США сравнивают с историей избрания Дональда Трампа, не исключено, что политика все страны может кардинально измениться.

- По меткому выражению того же Порошенко, Зеленский является «котом в мешке», вызывает вопросы и сомнения у США, - комментирует заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU