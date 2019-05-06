2019-05-06T09:59:11+03:00
Общество

К 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты маткапитала

На замену данному документу придет цифровой реестр
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Сертификаты материнского капитала могут выдавать в электронном видеСертификаты материнского капитала могут выдавать в электронном видеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

К 2020 году в России могут отказаться от бумажных сертификатов материнского капитала. Вместо этого сведения о получателях будут заносить в цифровой реестр, по аналогичной схеме уже несколько лет работает Росреестр. Об этом рассказал замглавы Минтруда Алексей Скляр. Данное новшество позволит оформлять документы в два раза быстрее: в течение семи дней вместо нынешних 15. Но при этом не исключено, что выписки из реестра станут платными, что может вызвать возмущение граждан. Получить и будет возможно в органах соцзащиты или МФЦ.

В ведомстве отмечают, что пока цифровые госуслуги у родителей не слишком популярны. За 2018 год сертификаты получили 698 тысяч человек, только 115 тысяч обращались с помощью электронного заявления. За первые месяцы 2019 года соотношение почти не меняется.

- В ближайшее время лучше сохранить возможность получения как бумажного, так и электронного сертификата. Во многих населенных пунктах нашей страны до сих пор нет стабильного интернета. Выписка из реестра тоже должна выдаваться бесплатно, а то получится, что государство одной рукой дает деньги, а другой забирает, - комментирует газете «Известия» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Материнский капитал выдается с 2007 года. Программу продлевали дважды, пока срок ее окончания определен 2021 годом. Вице-премьер Татьяна Голикова не исключает, что государство может начать платить маткапитал уже за первого ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маткапитал за первого ребенка

Не секрет, что Россия сейчас оказалась в демографической яме: в детородный возраст вступило поколение 90-х. Тогда по социальным и экономическим причинам рождаемость в стране упала вдвое от позднесоветского уровня. Мерой стимулирования рождаемости стал материнский капитал. Сейчас в правительстве рассматривают возможность выдавать сертификат уже за первого ребенка (подробности).

Сколько составляет материнский капитал в 2019 году

В 2019 году размер материнского (семейного) капитала (МСК) останется таким же, как и в 2018 — 453026 рублей. Напомним, он не меняется с 2015 года. Это связано с тем, что еще в 2016 году МСК был «заморожен», и очередную индексацию было решено провести только в 2020 году. Ожидается, что тогда его размер увеличится на 3,8% (такой прогноз по инфляции) и составит 470241 рублей - этот показатель есть в проекте бюджета Пенсионного фонда. Сама программа будет действовать как минимум до конца 2021 года. А вполне возможно, что и дальше (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»
В аэропортах Москвы задержаны более ста рейсов
В Верховной Раде раскрыли "печальный факт" о Зеленском
В Раде призвали создать "сильное государство" объединенных мовой людей
Найдены «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа
Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников
Венесуэла призвала США уважать международные права
Погода в Москве на 6 мая 2019 года: воздух прогреется до +26
Boeing около года скрывала проблему с датчиками лайнеров 737 MAX
Зеленский продолжит следовать курсом Порошенко
Китай может отменить очередной раунд торговых переговоров с США из-за заявления Трампа о пошлинах
Трамп призвал прекратить обстрелы Израиля из сектора Газа
В «Шереметьево» возобновляются полеты в Мурманск после ЧП с SSJ-100
Трамп: 10 мая США увеличат пошлины на китайские товары до 25%
«Шереметьево» и «Аэрофлот» выразили соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100
Болтон: США в качестве «сигнала Ирану» направят авианосную группу на Ближний Восток
Депутат Верховной рады призвал «обезлюдить Донбасс»
Лавров призвал США отказаться от «безответственных планов» по смене власти в Венесуэле
Семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в «Шереметьево» выплатят компенсации
Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево