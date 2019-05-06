ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружия

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-06T11:07:07+03:00

Система будет включена в состав ПРО американских эсминцев Фото: REUTERS

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Военно-воздушные силы США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия. Тестирование было осуществлено еще 23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико.

Согласно данным портала The Drive, установка с первого раза сбила несколько ракет воздушного старта. Других подробностей испытаний не приводится.

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Сайт kp.ru писал о том, что американские ВМС еще в начале прошлого года заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на разработку лазерных систем. Общая сумма сделки составила порядка 150 миллионов долларов, причем первые два образца нового оружия должны быль готовы уже к 2020 году.

Ожидается, что их включат в состав системы ПРО "Иджис" на эсминцах типа "Арли Берк". Устройства будут обеспечивать безопасность американских истребителей и перехватывать ракеты класса "воздух — воздух" и "земля — воздух".

ИСТОЧНИК KP.RU