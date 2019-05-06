ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружия
Военно-воздушные силы США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия. Тестирование было осуществлено еще 23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико.
Согласно данным портала The Drive, установка с первого раза сбила несколько ракет воздушного старта. Других подробностей испытаний не приводится.
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Сайт kp.ru писал о том, что американские ВМС еще в начале прошлого года заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на разработку лазерных систем. Общая сумма сделки составила порядка 150 миллионов долларов, причем первые два образца нового оружия должны быль готовы уже к 2020 году.
Ожидается, что их включат в состав системы ПРО "Иджис" на эсминцах типа "Арли Берк". Устройства будут обеспечивать безопасность американских истребителей и перехватывать ракеты класса "воздух — воздух" и "земля — воздух".
ИСТОЧНИК KP.RU