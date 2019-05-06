Эксперт объяснил, почему Словакия пошла против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-06T11:58:51+03:00

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Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что Братислава решила выступить против строительства "Северного потока-2" в угоду интересам Вашингтона, который хочет вытеснить Москву с энергетического рынка Европы.

Таким образом эксперт прокомментировал совместное заявление лидеров США и Словакии Дональда Трампа и Петера Пеллегрини, в котором они назвали немецко-российский газопровод "геополитическим оружием". Сайт kp.ru писал о том, что соответствующий документ был подписан по итогам переговоров в американской столице.

"В действительности такие нападки на "Северный поток — 2", которые поощряет Вашингтон, связаны не с беспокойством об интересах Украины или Словакии, а с желанием Штатов потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей", - сказал Абзалов.

При этом он указал на то, что реальные цели Братиславы и Вашингтона расходятся, ведь для первой все же важно сохранить транзит сырья через свою территорию, вторую сторону это вовсе не волнует. Именно поэтому риторика словацких властей гораздо мягче, чем, например, польская. Дело в том, что Братислава находится далеко от моря, а потому не может покупать сжиженный газ напрямую у производителей и вынуждена пользоваться трубопроводом.

"Словакии выгодно договариваться с Москвой, потому что она всё равно будет покупать российское топливо. Громкими заявлениями Братислава хочет усилить свои переговорные позиции", - цитирует телеканал RT эксперта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU