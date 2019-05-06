Росстат назвал регионы-сладкоежки

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-06T12:02:03+03:00

Возглавляет рейтинг Липецкая и Курская область, здесь на человека приходится больше всего сахара

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Росстат подсчитал сколько сахара потребляют россияне. Активнее всего данный продукт расходится в Липецкой и Курской областях. На душу населения здесь приходится 55 килограммов сладкого – такие данные озвучены по итогам изучения потребительского спроса за 2017 год.

Вторую строчку в рейтинге сладкоежек занимает Тамбовская область (54 кг). На долю воронежцев приходится по 52 кг, а краснодарцы съедают по 50 кг.

Меньше всего сладкое потребляют в Тыве и Калмыкии. Тувинцы съедают не более 24 кг сахара в год, а в Калмыкии потребляют около 26 кг. По 27 и 28 килограммов приходится на жителей Чувашии и Красноярского края.

Среднестатистический показатель по России на отметке в 39 кг, то есть дневная доза составляет более 100 г – около 22 чайных ложек.За последнее десятилетие он изменился незначительно, прибавив всего один килограмм. В 2005 году россияне съедали в среднем по 38 килограммов сахара, пишет RT.

Эта цифра почти в два раза превышает норму. Минздрав указывает, что при здоровом образе жизни на человека не должно приходиться более 24 кг. При этом жители страны стали меньше потреблять молоко и молочных продуктов: 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Ограничить потребление сладкого очень большая проблема. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, автор книг о похудении Марина Копытько уверена, что разом запрещать себе употреблять сладости - это не самый правильный путь. Успех такого метода не более 10 процентов. А вот если постепенно сокращать порции сладкого, то есть шанс победить сахарную зависимость, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU