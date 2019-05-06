2019-05-06T12:27:09+03:00
Происшествия

В Подмосковье подросток обстрелял школу из дедовского ружья, пока тот был в больнице

Сторож учебного заведения обнаружил отверстие в школьном окне и пулю на полу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Школьник обстрелял школу из дедовского ружья, пока тот был в больницеШкольник обстрелял школу из дедовского ружья, пока тот был в больницеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшие воскресенье, 5 мая, ученик восьмого класса выстрелил в свою школу при помощи охотничьего ружья своего двоюродного деда.

В Дежурную часть обратился сторож Средний школы № 3 в городе Протвино в Московской области и сообщил о том, что он в окне здания учебного заведения на 3-м этаже обнаружил отверстие, а на полу лежала пуля.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», когда правоохранительные органы выехали на место происшествия они установили, что вечером в воскресенье, 5 мая, учащийся в 8 классе 15-летний мальчик, живущий в городе Протвино, находясь в квартире своего 51-летнего двоюродного деда достал из незакрытого сейфа охотничье ружье CZ-550 и выстрелил в сторону своей школы. Дед не мог остановить школьника, поскольку он находился на лечении в городской больнице.

Ранее сайт «Комсомольской правды» рассказывал о том, что в поселке Нежданная, недалеко от города Шахты девятилетний мальчик залез на забор и обстрелял своих сверстников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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