2019-05-06T12:59:55+03:00
Политика

КНДР выступила в поддержку официальных властей Венесуэлы

Действия же оппозиции в Пхеньяне назвали "весьма опасными"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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КНДР осудила действия венесуэльской оппозицииКНДР осудила действия венесуэльской оппозицииФото: REUTERS
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КНДР выразила поддержку официальным властям Венесуэлы и осудила попытки оппозиции по свержению руководства страны. Соответствующий комментарий сделал министр иностранных дел Северной Кореи.

По его словам, недавняя попытка государственного переворота представляет собой "весьма опасные насильственные действия", которые лишь усиливают напряженность и оказывают неблагоприятное влияние на ситуацию в регионе. При этом в Пхеньяне уверены, что оппозиционеры действуют не самостоятельно, а под покровительством "внешних сил", в частности, США, которые открыто угрожают военным вмешательством.

"Мы желаем мирного решения вопроса Венесуэлы в соответствии с самостоятельной волей правительства и народа этой страны и выражаем неизменную солидарность и поддержку венесуэльскому народу в борьбе за защиту суверенитета", - говорится в заявлении, распространенном газетой Rodong Sinmun.

Сайт kp.ru писал о том, что свою поддержку венесуэльскому народу выразили также в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил миру о том, что только сами граждане Боливарианской Республики могут решать судьбу своей страны. и призвал Вашингтон отказаться от планов по свержению власти.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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