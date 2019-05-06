2019-05-06T13:09:55+03:00
Происшествия

В Москве внедорожник врезался в полицейскую машину

В результате происшествия пострадали трое сотрудников полиции [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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в Москве внедорожник врезался в полицейскую машинув Москве внедорожник врезался в полицейскую машину
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Утром в понедельник, 6 мая, в Москве на Мерзляковском переулке, недалеко от дома номер 9, внедорожник врезался в полицейский автомобиль.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», в результате аварии пострадали трое сотрудников полиции. Что случилось с водителем внедорожника на данный момент неизвестно.

Сейчас на месте происшествия находятся коллеги полицейских и спасатели, скорой помощи пока нет.

В Москве, на Мерзляковском переулке, внедорожник врезался в полицейскую машину.

Ранее сайт «Комсомольской правды» рассказывал о том, что в начале апреля нетрезвый водитель в городе Тында врезался в полицейскую машину. В результате ДТП пострадал полицейский. Водитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Тогда за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении мужчины были составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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