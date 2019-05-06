В Москве внедорожник врезался в полицейскую машину
Утром в понедельник, 6 мая, в Москве на Мерзляковском переулке, недалеко от дома номер 9, внедорожник врезался в полицейский автомобиль.
Как сообщает источник «Комсомольской правды», в результате аварии пострадали трое сотрудников полиции. Что случилось с водителем внедорожника на данный момент неизвестно.
Сейчас на месте происшествия находятся коллеги полицейских и спасатели, скорой помощи пока нет.
В Москве, на Мерзляковском переулке, внедорожник врезался в полицейскую машину.
Ранее сайт «Комсомольской правды» рассказывал о том, что в начале апреля нетрезвый водитель в городе Тында врезался в полицейскую машину. В результате ДТП пострадал полицейский. Водитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Тогда за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении мужчины были составлены административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU