В Госдуме назвали нацизмом призыв "обезлюдить Донбасс"
Призыв "обезлюдить Донбасс", озвученный ранее депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко, является откровенным проявлением нацизма. Такое мнение высказал член Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее украинский политик предложил свой способ "урегулирования" ситуации на юго-востоке страны, который предусматривает вытягивание из Донбасса всех "трудовых ресурсов".
"Ничто не ново под Луной, и "гениальные" идеи комбата Семенченко - это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли фюрер. Тот европейский "гений" тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов, публичных казнях и возвышении арийской расы", - прокомментировал ситуацию Бальбек.
По его мнению, именно пятилетняя "майданизация" Украины привела к появлению таких политиков, как Семенченко, которые ради достижения своих целей просто "выбрасывают в топку" все европейские конвенции о правах человека.
"Вот они, новые герои Украины - те, кто еле ноги унес с поля боя на Донбассе, теперь с пеной у рта и с нацистскими нашивками на рукаве предлагают фактическое уничтожение населения целого региона", - цитирует РИА Новости депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU
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