2019-05-06T13:18:46+03:00
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв "обезлюдить Донбасс"

Ранее с таким вариантом "урегулирования" конфликта выступил депутат Рады Семен Семенченко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский политик хочет вытянуть из Донбасса все "трудовые ресурсы"Украинский политик хочет вытянуть из Донбасса все "трудовые ресурсы"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Призыв "обезлюдить Донбасс", озвученный ранее депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко, является откровенным проявлением нацизма. Такое мнение высказал член Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее украинский политик предложил свой способ "урегулирования" ситуации на юго-востоке страны, который предусматривает вытягивание из Донбасса всех "трудовых ресурсов".

"Ничто не ново под Луной, и "гениальные" идеи комбата Семенченко - это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли фюрер. Тот европейский "гений" тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов, публичных казнях и возвышении арийской расы", - прокомментировал ситуацию Бальбек.

По его мнению, именно пятилетняя "майданизация" Украины привела к появлению таких политиков, как Семенченко, которые ради достижения своих целей просто "выбрасывают в топку" все европейские конвенции о правах человека.

"Вот они, новые герои Украины - те, кто еле ноги унес с поля боя на Донбассе, теперь с пеной у рта и с нацистскими нашивками на рукаве предлагают фактическое уничтожение населения целого региона", - цитирует РИА Новости депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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