Кремль: после разговора Путина и Трампа наработок о возможной встречи не существует

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-06T13:48:08+03:00

Кремль: после разговора Путина и Трампа каких-либо наработок о возможной встречи не существует Фото: REUTERS

В минувшую пятницу состоялись телефонные переговоры президентов России и США, которые были первыми за последние месяцы

Изменить размер текста: A A

После телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов – Владимира Путина и Дональда Трампа каких-либо наработок об их возможной встрече не существует. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной встречи двух лидеров.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, телефонные переговоры президентов России и США состоялись в минувшую пятницу, 3 мая, и длились полтора часа. Как сообщил Песков, Путин и Трамп успели обсудить ситуацию в Северной Корее и Венесуэле, возможное заключение нового ядерного соглашения между Вашингтоном, Москвой и Пекином, а также итоги доклада Мюллера о российском «вмешательстве» в американские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU