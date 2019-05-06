2019-05-06T13:48:08+03:00
Политика

Кремль: после разговора Путина и Трампа наработок о возможной встречи не существует

В минувшую пятницу состоялись телефонные переговоры президентов России и США, которые были первыми за последние месяцы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: после разговора Путина и Трампа каких-либо наработок о возможной встречи не существуетКремль: после разговора Путина и Трампа каких-либо наработок о возможной встречи не существуетФото: REUTERS
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После телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов – Владимира Путина и Дональда Трампа каких-либо наработок об их возможной встрече не существует. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной встречи двух лидеров.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, телефонные переговоры президентов России и США состоялись в минувшую пятницу, 3 мая, и длились полтора часа. Как сообщил Песков, Путин и Трамп успели обсудить ситуацию в Северной Корее и Венесуэле, возможное заключение нового ядерного соглашения между Вашингтоном, Москвой и Пекином, а также итоги доклада Мюллера о российском «вмешательстве» в американские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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